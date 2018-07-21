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Грузия продала азербайджанской SOCAR почти 600.000 м газопроводов за $9,5 млн

Грузия продала азербайджанской SOCAR почти 600.000 м газопроводов за $9,5 млн
21 июля 2018 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 тыс. погонных метров.

Газопроводы переданы компании за 21,3 млн лари ($9,5 млн по текущему курсу) в порядке прямой продажи.

В частности, SOCAR Georgia Gas получила газопроводные сети на территории Каспского, Гардабанского, Зестафонского, Зугдидского, Озургетского, Лагодехского, Ахметского и Онского муниципалитетов, пишет Bizzone.info.

Согласно условиям сделки, стоимость приобретенного компанией недвижимого имущества в размере 21,3 млн лари должна быть полностью выплачена в течение 48 месяцев, в том числе 8,5 млн лари - в течение 36 месяцев.

26 декабря 2008 года правительство Грузии и ГНКАР подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании «Итера-Грузия», 100%-й «дочки» ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

В настоящее время ГНКАР является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании ГНКАР заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

ГНКАР за годы работы в Грузии инвестировала в различные проекты в республике более $1,5 млрд. SOCAR Georgia Gas проложила в стране газопроводы протяженностью около 6 тыс. км, что позволило газифицировать более 210 тыс. абонентов.

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Bizzone.info: Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
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