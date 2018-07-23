Ованнисян: Глава Минобороны Армении не говорил о пересмотре статуса российских погранвойск
23 июля 2018 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян 23 июля опроверг распространенную армянскими СМИ информацию о возможном пересмотре договора, регулирующего пребывание в стране российских пограничников.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что министр обороны Армении Давид Тоноян, говоря о возможных договорно-правовых корректировках, якобы не исключил пересмотр некоторых положений межправительственного договора о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Армении.
«Министр имел в виду тематику 102-й российской военной базы и говорил не о пересмотре, а всего лишь о дополнении технических пунктов иного соглашения. Речь о погранвойсках вообще не шла», — сказал Ованнисян, пишет РИА Новости.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.
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