Куба отказывается от коммунизма в пользу социализма

PanARMENIAN.Net - В парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году. Как объявил секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, основной закон должен признать право граждан на частную собственность. Кроме того, вместо строительства «коммунистического общества» в качестве цели проект конституции предлагает «строительство социализма».

Новая конституция Кубы должна отобразить политические и экономические изменения, чтобы укрепить позиции однопартийной системы в стране в будущем, пишет Deutsche Welle.

Так, проект предусматривает либерализацию экономического строя, в частности, признание частной собственности. Это должно, в свою очередь, обеспечить правовое признание малого бизнеса, который процветает в связи с последними экономическими реформами.

Хотя правящей политической силой остается коммунистическая партия, проект конституции предусматривает большую степень разграничения власти после почти 60-летнего правления братьев Кастро. Согласно документу, вместо президента правительство возглавит премьер-министр. Кроме того, президент больше не будет председателем Государственного совета и Совета министров. Вместо этого Государственный совет - высший исполнительный орган Кубы - будет возглавлять председатель парламента.

Проект нового основного закона предусматривает ограничения для президента по возрасту и времени пребывания в должности. Так, при первом вступлении в должность президент Кубы должен быть не старше 60 лет, кроме того, он не может избираться более двух раз подряд. Срок пребывания на посту президента - 5 лет.

Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа говорится, что «брак - это добровольный союз между двумя людьми» без указания их пола. Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после проекта депутатами он будет вынесен на референдум.