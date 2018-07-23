Илон Маск выпускает смартфон
23 июля 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от компании Илона Маска Tesla.
Смартфон имеет кодовое название Quadra, пишет Lenta.ru со ссылкой на GizChina.
Первая информация о его разработке появилась в ноябре 2017 года. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.
Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.
В ноябре 2017 года Tesla выпустила портативную зарядку для смартфонов с емкостью 3350 миллиампер-часов. Внутри ее корпуса находилась одна батарея формата 18650, которые также используются в аккумуляторах автомобилей компании. Его стоимость составляет 45 долларов.
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