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Около 50 человек погибли из-за пожаров в Греции

Около 50 человек погибли из-за пожаров в Греции
24 июля 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек.

Тела погибших были обнаружены утром 24 июля рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от Афин. Люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Греция.

Из-за пожаров еще по меньшей мере 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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Ria.ru. Число погибших из-за пожаров в Греции возросло почти до 50, сообщили СМИ
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