Эрдоган назвал Израиль «фашистским государством» и увидел среди властей «призрак Гитлера»
24 июля 2018 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призрак фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера появился среди представителей израильских властей.
По словам турецкого лидера, Израиль — «самое сионистское, фашистское и расистское государство», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Эрдоган раскритиковал власти страны, которые 19 июля приняли противоречивый закон, объявляющий Израиль еврейским национальным государством. Этот закон вызвал возмущение арабского меньшинства, составляющего около 20 процентов населения страны.
Он также подчеркнул, что Израиль превратился в «государство террора» после того, как были совершены нападения на палестинцев.
В середине мая произошло серьезное охлаждение в отношениях Турции и Израиля. Причиной этого стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. В столкновениях погибли свыше 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа. Анкара отозвала своих послов в Тель-Авиве для консультации.
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