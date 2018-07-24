Роналду прошел медобследование: Его физическое состояние можно сравнить со здоровьем 20-летнего
24 июля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Текущее физическое состояние нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. Об этом в Twitter написал журналист Маттео Бонетти.
Результаты медицинского обследования показали, что в организме Роналду всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов, пишет Lenta.ru.
Кроме того, нападающий ровно наполовину покрыт мышцами при среднем показателе в 46 процентов. На чемпионате мира 33-летний португалец пробежал почти 34 километра, первым среди всех игроков достигнув этой отметки.
Роналду 10 июля перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Дебют футболиста за «Ювентус» состоится 12 августа, когда основа клуба сыграет с молодежным составом.
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Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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