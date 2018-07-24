FIFA включила Зидана, Гвардиолу, Клоппа и других в список номинатов на звание тренера года

«Турция при Эрдогане превращается в мрачную диктатуру», — считает он

Пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек, госпитализированы 156 взрослых и 16 детей

Тип сбитого самолета сначала не уточнялся, но, по данным наблюдателей, это мог быть Су-24 или Су-22 правительственных сил Сирии