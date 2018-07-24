FIFA включила Зидана, Гвардиолу, Клоппа и других в список номинатов на звание тренера года
24 июля 2018 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинатов на звание лучшего футбольного тренера 2018 года.
Так, в список претендентов на звание тренера года вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Станислав Черчесов (сборная России), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан (тренер «Реала» в сезоне-2017/18).
Церемония вручения пройдет 24 сентября в Лондоне.
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Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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