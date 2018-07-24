Пашинян направил соболезнования премьеру Греции
24 июля 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу в связи с лесными пожарами в Греции, унесшими жизни десятков людей. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
«С глубокой болью узнал о вспыхнувших близ Афин масштабных пожарах, которые привели к десяткам жертв, пострадавших и стали причиной огромных разрушений.В этот тяжелый момент выражаю глубочайшее сочувствие и поддержку вам, родственникам жертв и дружественному народу Греции, желая силы и мужества, чтобы преодолеть последствия страшной катастрофы. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме Пашиняна.
Пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек, госпитализированы 156 взрослых и 16 детей.Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 24 июля объявил трехдневный траур.
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