Министр иностранных дел Абхазии поздравил МИД Арцаха с 25-летием

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян получил поздравительное послание от министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове в связи с 25-летием создания внешнеполитического ведомства Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

«За годы своей деятельности арцахские дипломаты уверенно продемонстрировали высокий профессионализм и преданную службу родине, повсеместно отстаивая национальные интересы и укрепляя позиции страны на международной арене.

Сегодня дипломатия Республики Арцах, руководствуясь необходимостью обеспечения стабильности и безопасности государства, планомерно идет по пути всестороннего наращивания сотрудничества со всеми странами, которые в свою очередь, выражают готовность вести диалог на основе взаимного уважения и равенства в соответствии с нормами и принципами международного права»,- говорится в поздравительном послании.

Кове не сомневается, что не за горами тот день, когда дипломатия Арцаха добьется справедливого торжества и Республика Арцах получит всеобщее международное признание.

«Убежден, что дальнейшее развитие конструктивного и плодотворного диалога будет и впредь способствовать всестороннему расширению связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах в целях защиты суверенитета и независимости наших государств, а также в интересах наших народов»,- говорится в послании.