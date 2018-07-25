Министр иностранных дел Абхазии поздравил МИД Арцаха с 25-летием
25 июля 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян получил поздравительное послание от министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове в связи с 25-летием создания внешнеполитического ведомства Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
«За годы своей деятельности арцахские дипломаты уверенно продемонстрировали высокий профессионализм и преданную службу родине, повсеместно отстаивая национальные интересы и укрепляя позиции страны на международной арене.
Сегодня дипломатия Республики Арцах, руководствуясь необходимостью обеспечения стабильности и безопасности государства, планомерно идет по пути всестороннего наращивания сотрудничества со всеми странами, которые в свою очередь, выражают готовность вести диалог на основе взаимного уважения и равенства в соответствии с нормами и принципами международного права»,- говорится в поздравительном послании.
Кове не сомневается, что не за горами тот день, когда дипломатия Арцаха добьется справедливого торжества и Республика Арцах получит всеобщее международное признание.
«Убежден, что дальнейшее развитие конструктивного и плодотворного диалога будет и впредь способствовать всестороннему расширению связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах в целях защиты суверенитета и независимости наших государств, а также в интересах наших народов»,- говорится в послании.
Самое значимое
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Топ-менеджер Facebook призвал соцсеть сократить сбор данных пользователей Руководитель отдела информационной безопасности Facebook подчеркнул, что скандал с утечкой данных минимум 87 млн пользователей
Глава Минобороны Армении: Мы всегда ожидаем возобновления боевых действий «Причем, ожидаем не только со стороны Азербайджана», - сказал он
Пашинян: Азербайджан подрывает атмосферу мира, мы будем действовать соразмерно ситуации По словам Пашиняна, необходимо говорить о том, чтобы действовать соразмерно ситуации. Позиции, по его словам, должны быть соразмерными
Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек Помимо погибших известно о 164 пострадавших, в их числе 16 детей