Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек
25 июля 2018 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество жертв лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек.
Ранее сообщалось, что пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек
Помимо погибших известно о 164 пострадавших, в их числе 16 детей, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, ситуация усугубляется сильным ветром, из-за чего пожарные не могут справиться с огнем. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.
Прокуратура начала расследование причин возгораний, военные готовятся принять участие в тушении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу в связи с лесными пожарами в Греции.
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