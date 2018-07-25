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Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек
25 июля 2018 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество жертв лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек.

Ранее сообщалось, что пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек

Помимо погибших известно о 164 пострадавших, в их числе 16 детей, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, ситуация усугубляется сильным ветром, из-за чего пожарные не могут справиться с огнем. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Прокуратура начала расследование причин возгораний, военные готовятся принять участие в тушении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу в связи с лесными пожарами в Греции.

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Kommersant.ru: Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек
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