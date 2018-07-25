Азербайджан грозит армянской радиацией собственному населению и союзникам

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Азербайджана, комментируя заявление главы Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Левона Мнацаканяна о том, что в случае необходимости будет нанесен удар по Мингечаурской ГЭС, заявило, что на территории Армении также «есть объекты, после уничтожения которых там на протяжении столетий жизни не будет»

Министерство обороны Азербайджана не сказало прямо о Мецаморской атомной электростанции, но единственным объектом, после уничтожения которого на территории «на протяжении столетий жизни не будет» теоретически является Мецаморская АЭС.Однако любая катастрофа с АЭС поставит под угрозу не только Армению, но и Турцию, Иран, Грузию и Азербайджан - как Нахичеванскую автономную республику, так и остальную часть Азербайджана.

«Находящиеся в распоряжении нашей армии и обладающие разрушительной силой самые современные системы вооружения способны за короткий период уничтожить все важные военные объекты и стратегические линии связи противника»,- говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, пишет 1news.az.

В министерстве также отметили, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Азербайджана полностью обеспечивают безопасность воздушного пространства страны, государственных и военных объектов спецназначения.

Ранееглава Минобороны НКР Левон Мнацаканян заявил, что Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) незамедлительно нанесет удар по Мингечаурской ГЭС (Азербайджан), если возникнет такая необходимость.Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны НКР.