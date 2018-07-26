Логотип и лозунг саммита Франкофонии в Ереване утверждены
26 июля 2018 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден процесс подготовки и проведения 17-го саммита глав государств и правительств стран Франкофонии. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе совещания было отмечено, что уже утверждены логотип и лозунг саммита – «Жить вместе», создан также специальный сайт. Премьер-министр отметил важность организации и проведения саммита на высоком уровне.
«У нас есть большой список иностранных гостей, приедут главы десятков государств и правительств. Обеспечение комфорта и безопасности всех гостей - очень важная для нас задача. Должная организация и проведение этого важнейшего в истории Армении события - вопрос чести и достоинства нашей страны, даже аргументированные недостатки неприемлемы, и мы должны суметь провести мероприятие на высоком уровне», - отметил Пашинян.
Члены возглавляемой вице-премьером Тиграном Авиняном рабочей группы доложили премьеру о проделанной работе по обеспечению инфраструктур и решению других технических вопросов, и отметили, что работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и даются соответствующие решения возникающим вопросам. Для надлежащей организации и проведения мероприятий также будут привлечены франкоязычные волонтеры.
За три дня до начала двухдневного саммита состоится конференция министров иностранных дел, перед которой также будет проведено заседание Постоянного совета. Ожидается масштабное участие компаний и предприятий франкоязычных стран в экономическом бизнес-форуме, который состоится в рамках саммита. Ожидается, что их количество достигнет 350, и во время форума будут также подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Будет сформирована «деревня франкофонии», состоится гала-концерт, в честь официальных делегаций будет дан государственный обед. Будут представлены работы по принятию нового основополагающего документа Франкофонии - пакта «Жить вместе». В рамках саммита также состоится Конгресс союза франкоязычных журналистов, и журналисты из разных стран уже представили заявки для освещения саммита и происходящих в рамках него событий.
Пашинян дал соответствующие поручения ответственным лицам и подчеркнул важность скоординированной работы ведомств, чтобы оперативно реагировать на все возможные проблемы и быстро находить решения.
17-й саммит Франкофонии состоится в Ереване осенью. На нем будут присутствовать главы ряда стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.
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