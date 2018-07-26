О Путине, войне с Азербайджаном и АЭС: Основные пункты интервью Пашиняна радиостанции «Эхо Москвы»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал большое интервью радиостанции «Эхо Москвы». В своем интервью Пашинян ответил на вопросы о президенте РФ Владимире Путине, возможности войны с Азербайджаном, атомной электростанции и прочем. PanARMENIAN.Net собрал основные пункты интервью премьера.

О Путине

Я представлял Путина тяжелее. Для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек. Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне, и я сказал после моего последнего визита в Москву, что наши отношения, отношения между Арменией и Россией должны быть отношениями без темных углов. Это не значит, что мы во всем будем согласны всегда. Это означает то, что мы будем искренни друг с другом, и это… Я думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно.

Вам не предлагали «Признайте Крым, а мы признаем Карабах»?

Нет.

О новой войне с Азербайджаном и роли РФ

Я и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. И после этого я сказал «Я не могу поверить, я не могу поверить, что Россия не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну». Я сказал, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить.

О продаже вооружений Азербайджану и беседе с Путиным на эту тему

Публично позиции двух стран были озвучены, и я не хотел бы сейчас раскрыть нюансы нашего разговора. Эмбарго на оружие – это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Белоруссией, с нашими другими партнерами по ОДКБ.

Об армянских беженцах из Азербайджана

Вы знаете, есть много беженцев, несколько сотен тысяч или даже больше, но почему-то они (в Баку) не говорят, что очень многие армяне бежали из Азербайджана и бежали без ничего. Без ничего. Они просто не то, что бежали, они спаслись бегством, потому что их резали в Баку, в Сумгаите, в Кировабаде. Везде в Азербайджане. И карабахский конфликт стал таким, потому что азербайджанцы с помощью советской армии начали резать армян. Но никто не спрашивает «А был хоть один случай в Армении, чтобы против азербайджанца, которых было немало в Армении тоже, были какие-то насильственные действия?»

О 102-й российской военной базе в Гюмри

Российские пограничники – они охраняют границу между Турцией и Арменией. И это очень нужно Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены фактически, наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой границы.

Что касается 102-й военной базы, она очень важная часть системы безопасности республики Армения. Потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства. Это не значит, что у нас нет никаких проблем с деятельностью военной базы и так далее, и так далее. Но, в общем, я сказал, что это существование 102-й военной базы российской в Армении – это соответствует национальным интересам республики Армения. Это не то, что соответствует моим представлениям или представлениям того или иного правительства. Это соответствует национальным интересам республики Армения – это ясно всем.

Об атомной станции

Мы сейчас работаем, чтобы удлинить время эксплуатации нашей атомной станции. И для Армении очень важно иметь атомную энергетику, и мы сейчас надеемся удлинить срок эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс.

О вовлечении армян из диаспоры в свою команду

Проблема в том, что у нас есть большое препятствие в нашей Конституции, потому что те люди, которые, те граждане… Министром, например, может назначаться только тот гражданин, который в течение последних 5-ти лет имеет гражданство только республики Армения и жил на постоянных основах в республике Армения.И сейчас мы собираемся поменять эту статью в Конституции, чтобы была возможность использовать потенциал нашей диаспоры, в том числе российской общины, чтобы пригласить их участвовать в строительстве новой Армении.

Читайте также:Пашинян - радиостанции «Эхо Москвы»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служил