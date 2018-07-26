Пашинян - «Эхо-Москва»: Я был бы рад, если бы сын Алиева тоже служил
26 июля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы рад, если бы сын президента Азербайджана Ильхама Алиева тоже проходил службу в армии, как это делает его сын. Об этом Пашинян сказал в интервью «Эхо-Москва».
По его словам, тот факт, что его сын отправился служить, является миролюбивым жестом.
«Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. И упаси бог, мой сын и сыновья других моих соотечественников, и сыновья Азербайджана, сыновья азербайджанских рядовых граждан погибли. Это не логично, ведь, если я… Для меня, конечно, это проблема: я не хочу, чтобы это случилось. Я был бы рад, если президент Ильхам Алиев отправил своего сына тоже там служить. Потому что если его сын тоже там служил, может быть, это и… Я бы это воспринял как миролюбивый жест, потому что я… Это все мы были бы уверены, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб»,- отметил Пашинян.
По словам премьера, его сын служит в Арцахе, на передовой.
9 июля на военную службу отправился сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян. Он сказал журналистам, что, согласно собственному заявлению, будет служить в Арцахе.
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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