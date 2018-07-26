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Взрыв у посольства США в Пекине: Пострадал сам бомбист

Взрыв у посольства США в Пекине: Пострадал сам бомбист
26 июля 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - У здания посольства США в КНР 26 июля детонировало самодельное взрывное устройство. По сообщению полиции, пострадал лишь сам бомбист - 26-летний мужчина. Он был ранен в руку.

Серьезного материального ущерба нет. Полиция полагает, что бомбист, являющийся выходцем из региона Внутренняя Монголия, сам соорудил взрывное устройство. Его мотивы пока не установлены, пишет Deutsche Welle.

Посольство США подтвердило факт взрыва. «По словам сотрудника службы безопасности посольства, один человек подорвал бомбу. Помимо него самого, никто не пострадал», - говорится в сообщении дипведомства. На территории корпуса, где работает визовый отдел, были обнаружены следы взрыва.

Полиция оцепила район происшествия, но уже менее через час вновь открыла дорогу перед посольством для транспорта.

По сообщению китайского работника посольства США в Пекине, кто-то бросил предмет через ограждение территории дипведомства, но один из сотрудников посольства выбросил этот предмет на улицу, там и произошел взрыв.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: У посольства США в Пекине прогремел взрыв
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