Взрыв у посольства США в Пекине: Пострадал сам бомбист
26 июля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - У здания посольства США в КНР 26 июля детонировало самодельное взрывное устройство. По сообщению полиции, пострадал лишь сам бомбист - 26-летний мужчина. Он был ранен в руку.
Серьезного материального ущерба нет. Полиция полагает, что бомбист, являющийся выходцем из региона Внутренняя Монголия, сам соорудил взрывное устройство. Его мотивы пока не установлены, пишет Deutsche Welle.
Посольство США подтвердило факт взрыва. «По словам сотрудника службы безопасности посольства, один человек подорвал бомбу. Помимо него самого, никто не пострадал», - говорится в сообщении дипведомства. На территории корпуса, где работает визовый отдел, были обнаружены следы взрыва.
Полиция оцепила район происшествия, но уже менее через час вновь открыла дорогу перед посольством для транспорта.
По сообщению китайского работника посольства США в Пекине, кто-то бросил предмет через ограждение территории дипведомства, но один из сотрудников посольства выбросил этот предмет на улицу, там и произошел взрыв.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Раскрыты подробности финала и продолжения «Игры престолов» Блойс подчеркнул, что в финальной части не будет двухчасовых эпизодов
Президент Армении: Наличие видения развития государства существенно Участники встречи также поделились с президентом своими мнениями и точками зрения
Спецследственная служба РА: Допрос Роберта Кочаряна состоялся Как PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оханджанян, Кочарян находился у следователя
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом