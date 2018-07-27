Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 26 июляя, около 20:45 по Еревану, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Давид Артурович Милоян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Получивший ранение военнослужащий был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.