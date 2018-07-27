Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
27 июля 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 июляя, около 20:45 по Еревану, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Давид Артурович Милоян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Получивший ранение военнослужащий был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
Самое значимое
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Трамп грозит Турции серьезными санкциями Если Анкара не освободит пастора Эндрю Брансона, Вашингтон готов пойти на серьезные санкции против Турции
Эстония первой в Европе ввела бесплатный проезд на автобусах в большинстве регионов страны В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров стал обвиняемым по делу о свержении конституционного строя Армении 26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты
В ООН возникли финансовые проблемы «Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года», - описал положение дел генеральный секретар