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Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны

Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
27 июля 2018 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - 26 июляя, около 20:45 по Еревану, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Давид Артурович Милоян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Получивший ранение военнослужащий был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

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