МИД РФ: Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по вопросу Карабаха

PanARMENIAN.Net - Россия приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху. Об этом заявила 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Баку 27 июля прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России.

По ее словам, «Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта», пишет РИА Новости.

«Россия прекрасно отдает себе отчет и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно», — заявила она.

Ранее стало известно, что в сентябре запланирована встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян сообщил, что Ереван получил предложение о новой встрече глав МИД Армении и Азербайджана, но ее сроки пока окончательно не согласованы.