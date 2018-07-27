МИД РФ: Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по вопросу Карабаха
27 июля 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху. Об этом заявила 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Баку 27 июля прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России.
По ее словам, «Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта», пишет РИА Новости.
«Россия прекрасно отдает себе отчет и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно», — заявила она.
Ранее стало известно, что в сентябре запланирована встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с его азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян сообщил, что Ереван получил предложение о новой встрече глав МИД Армении и Азербайджана, но ее сроки пока окончательно не согласованы.
Самое значимое
Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы Армии обороны
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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