Белый дом: Трамп готов ехать в Москву на встречу с Путиным
28 июля 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения приглашения от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявили в Белом доме.
В администрации Трампа также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года, пишет Deutsche Welle.
Ранее Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что в Москве готовы пригласить Трампа. «Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», - уточнил президент РФ.
Первая полноформатная двусторонняя встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Через несколько дней пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что президент дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону поручение «пригласить президента Путина в Вашингтон осенью», причем «обсуждение этого визита уже началось», но точная дата приезда пока не определена. Позднее Болтон заявил, что следующая двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после завершения расследования возможного вмешательства России в американские выборы.
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