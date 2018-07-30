Netflix купил «Маугли» Энди Серкиса у Warner Bros.

PanARMENIAN.Net - Стриминг-гигант Netflix перекупил у Warner Bros. права на прокат приключенческой ленты актера армянского происхождения Энди Серкиса (Саркисян) «Маугли».

Крупнобюджетная экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга стала самым дорогим готовым проектом, купленным компанией, пишет Kinomania.ru.

В 2018 году Netflix уже выпустил «Аннигиляцию» и «Парадокс Кловерфилда», которые изначально планировала выпускать в кинотеатрах Paramount (фантастика Алекса Гарленда вышла в кинотеатральный прокат только в США).

Фильм Энди Серкиса должен был появиться в кинотеатрах 19 октября 2018 года, однако Netflix выпустит картину только в 2019 году. Вероятно, решение Warner Bros. продиктовано желанием студии избежать сравнений кассовых сборов с блокбастером Disney «Книга джунглей». Фильм Джона Фавро вышел в прокат в апреле 2016 года и собрал в мире почти $1 млрд.

Версия Серкиса будет более мрачной и драматичной, чем у Фавро, и режиссер считает, что его «Маугли» рассчитан на более взрослую аудиторию, чем предыдущие экранизации. По его словам, главный герой и животные будут «эмоционально правдивыми», а сам зрители не увидят намеков, что весь фильм — сказка.

Создатель «Гравитации» Альфонсо Куарон помогал в создании «Маугли», пока Серкис снимался в триквеле «Планете обезьян». Съемки «Маугли» прошли в Южной Африке, где кинематографисты нашли локации, похожие на джунгли Индии XIX века.

Кристиан Бейл, Кейт Бланшетт, Бенедикт Камбербэтч, Наоми Харрис и сам Серкис озвучили персонажей экранизации, а в заглавную роль исполнил Роэн Чанд, известный по сериалу «Родина» и фильму «Пряности и страсти».