// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Netflix купил «Маугли» Энди Серкиса у Warner Bros.

Netflix купил «Маугли» Энди Серкиса у Warner Bros.
30 июля 2018 - 17:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Стриминг-гигант Netflix перекупил у Warner Bros. права на прокат приключенческой ленты актера армянского происхождения Энди Серкиса (Саркисян) «Маугли».

Крупнобюджетная экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга стала самым дорогим готовым проектом, купленным компанией, пишет Kinomania.ru.

В 2018 году Netflix уже выпустил «Аннигиляцию» и «Парадокс Кловерфилда», которые изначально планировала выпускать в кинотеатрах Paramount (фантастика Алекса Гарленда вышла в кинотеатральный прокат только в США).

Фильм Энди Серкиса должен был появиться в кинотеатрах 19 октября 2018 года, однако Netflix выпустит картину только в 2019 году. Вероятно, решение Warner Bros. продиктовано желанием студии избежать сравнений кассовых сборов с блокбастером Disney «Книга джунглей». Фильм Джона Фавро вышел в прокат в апреле 2016 года и собрал в мире почти $1 млрд.

Версия Серкиса будет более мрачной и драматичной, чем у Фавро, и режиссер считает, что его «Маугли» рассчитан на более взрослую аудиторию, чем предыдущие экранизации. По его словам, главный герой и животные будут «эмоционально правдивыми», а сам зрители не увидят намеков, что весь фильм — сказка.

Создатель «Гравитации» Альфонсо Куарон помогал в создании «Маугли», пока Серкис снимался в триквеле «Планете обезьян». Съемки «Маугли» прошли в Южной Африке, где кинематографисты нашли локации, похожие на джунгли Индии XIX века.

Кристиан Бейл, Кейт Бланшетт, Бенедикт Камбербэтч, Наоми Харрис и сам Серкис озвучили персонажей экранизации, а в заглавную роль исполнил Роэн Чанд, известный по сериалу «Родина» и фильму «Пряности и страсти».

Ссылки по теме:
Kinomania.ru: Netflix купил «Маугли» у Warner Bros.
 Самое значимое
В Ереване впервые пройдет фестиваль Comedy Club: Приедут Мартиросян, Воля, Галустян и другиеВ Ереване впервые пройдет фестиваль Comedy Club: Приедут Мартиросян, Воля, Галустян и другие
В дни празднования 2800-летия Еревана в армянскую столицу приедут все резиденты известного российского юмористического шоу
Алексис Оганян - об игре Серены на Уимблдоне: «Для нее все только начинается»Алексис Оганян - об игре Серены на Уимблдоне: «Для нее все только начинается»
«Через несколько дней после того, как девочка появилась на свет, я поцеловал жену перед операцией, и никто не знал, вернется ли она к нам», - написал Оганян.
Choco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколадаChoco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколада
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Partner news
 Статьи
Пабы поднялись на уровень джаза

Сергей Манукян о новых ереванских трендах

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Ларс фон Триер после 7 лет «изгнания» вернется на Каннский кинофестиваль
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Архив за 30 июля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Устройства Apple могут подорожать из-за торговой войны между США и Китаем Основным продуктам Apple – iPhone и Mac – пока пошлины не угрожают
В Грузии легализовали употребление марихуаны Суд удовлетворил иск лидеров политической партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили
Эрдоган не пойдет на уступки в связи с делом американского пастора: Ему грозят санкции США Президент Турции заявил, что санкции США в связи с делом пастора Анкару не остановят. Американскому пастору в Турции грозит 35 лет тюрьмы
В Сочи в результате пожара погибли 8 человек: Среди них - гражданка Армении На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники