МИД РА предложил офису Каспршика организовать мониторинг ОБСЕ на нахиджеванском участке границы
31 июля 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона придает важность проведению офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика мониторинга режима прекращения огня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил на брифинге 31 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.
Он обратился к активизации ВС Азербайджана на нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы.
«Это (мониторинг - ред.) может послужить сдерживающим фактором против возможной авантюры Азербайджана. Армянская сторона на фоне предпринятых Азербайджаном в последний период на данном участке границы провокационных шагов периодически обращалась в офис Каспршика с предложением о проведении подобного мониторинга. Однако до сих пор Азербайджан не дал согласия на организацию мониторинга. Армянская сторона продолжает работу с офисом в данном направлении», – заявил Балаян, пишет Panorama.am.
Пресс-секретарь МИД РА отметил, что уже более двух недель нет каких-либо сведений о судьбе оказавшегося на территории Азербайджана гражданина Армении Карена Казаряна.
«Азербайджан, грубейшим образом попирая статью 106 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, до сих пор не позволил представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) навестить его», – указал Балаян.
Он напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией со специальным заявлением выступил защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян.
«Данный вопрос находится в центре нашего внимания, работа продолжается», – отметил пресс-секретарь МИД Армении.
Минобороны Азербайджана сообщило, что утром 15 июля в направлении Газахского района «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении». Согласно сообщениям азербайджанской стороны, «ВС Армении понесли потери, а военнослужащий 1984 г.р. Карен Казарян был взят в плен».Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА.
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