Число посетивших Армению туристов в январе-июне увеличилось на 10%

PanARMENIAN.Net - Количество туристов, посетивших Армению в январе-июне 2018 года, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным Национальной статистической службы, за шесть месяцев 2018 года Армению посетил 685.971 турист вместо 622.381 человека в прошлом году.

За тот же период количество туристов из Армении составило 610.950 человек, что на 7,1% больше прошлогоднего показателя - 570.400 человек.