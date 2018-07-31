Число посетивших Армению туристов в январе-июне увеличилось на 10%
31 июля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество туристов, посетивших Армению в январе-июне 2018 года, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По данным Национальной статистической службы, за шесть месяцев 2018 года Армению посетил 685.971 турист вместо 622.381 человека в прошлом году.
За тот же период количество туристов из Армении составило 610.950 человек, что на 7,1% больше прошлогоднего показателя - 570.400 человек.
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