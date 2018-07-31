Семериков: В ОДКБ нет данных о запросе Армении на отзыв Хачатурова с поста генсека

PanARMENIAN.Net - В руководстве ОДКБ нет данных о том, направила ли Армения официальный запрос на отзыв с поста генерального секретаря действующего генсека Юрия Хачатурова. Об этом заявил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли уже армянская сторона с официальным запросом об отзыве Хачатурова с поста генсека ОДКБ, Семериков заявил: «У меня нет информации о том, что армянская сторона обращалась с каким-то официальным документом относительно действующего генерального секретаря».

По его словам, в случае соответствующего обращения с армянской стороны нужно будет провести процедуру согласования со всеми государствами-членами ОДКБ.

«Потом Совет коллективной безопасности принимает решение», — отметил Семериков, пояснив, что длительность этого процесса зависит от того, как государства-участники ОДКБ будут проводить процедуру согласования и кто в ней будет задействован.

Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю. Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Семериков отметил также, что Хачатуров не обращался к организации с просьбой оказать какое-либо содействие в разрешении этой ситуации. Он рассказал, что общается с Хачатуровым по служебным вопросам.

«Мы с ним разговариваем и по этому вопросу (участия в судебных заседаниях в Армении — ред.). Он прошел все необходимые процедуры в качестве свидетеля», — заметил Семериков.

Отвечая на вопрос, не просил ли Хачатуров о содействии в складывающейся ситуации, Семериков подчеркнул: «Абсолютно не было никаких таких обращений».

Ранее в МИД России заявили, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ. «В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», - говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.