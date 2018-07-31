Президент Италии: Мы и армяне - представители древнейшей цивилизации, нас связывает крепкая дружба
31 июля 2018 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 июля принял делегацию во главе с президентом Италии Серджио Маттареллой, который находится в Республике Армения с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Маттарелла поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя странами в разных сферах.
«Наши народы связывает крепкая дружба, и мы считаем необходимым еще большее развитие партнерства между Италией и Арменией», - сказал президент Италии, добавив, что армянский и итальянский народы считаются представителями древнейшей цивилизации, что является хорошей основой для развития двусторонних связей.
Премьер-министр поприветствовал визит президента Италии в Армению и выразил уверенность, что он будет способствовать повышению армяно-итальянских отношений на новый, более высокий уровень.
«Сегодня мы осуществляем важные и исторические демократические изменения, и я надеюсь, что Вы во время визита почувствовали дыхание этих изменений и оптимизма. Мы высоко ценим дружбу между Арменией и Италией и готовы приложить усилия для дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей», - сказал Никол Пашинян.
Собеседники обсудили представляющие взаимный интерес разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономической, оборонной и гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули эффективное сотрудничество в сфере обороны, в частности, в рамках совместной миротворческой миссии в Ливане.
Коснувшись карабахского конфликта, Пашинян поблагодарил Италию за сбалансированную позицию в этоме вопросе и за содействие усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава правительства Армении подчеркнул, что Армения заинтересована в мирном урегулировании конфликта и готова продолжать усилия в переговорном процессе.
Маттарелла отметил, что и впредь Италия продолжит свою сбалансированную политику в вопросе нагорно-карабахского конфликта, в том числе в ходе председательства в ОБСЕ. Президент Италии заверил, что его страна приложит все усилия для достижения исключительно мирного урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт не может иметь военного решения, и добавил, что урегулирование должно быть только политическим.
В этой связи Пашинян и Маттарелла подчеркнули важность укрепления стабильности в регионе, формирования атмосферы мира и активного диалога между сторонами нагорно-карабахского конфликта.
Премьер-министр Армении и президент Италии обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений Армения-ЕС. Маттарелла заверил, что приложит все усилия, чтобы парламент Италии как можно скорее ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.
После встречи Никол Пашинян и Серджио Маттарелла продолжили обсуждения во время рабочего обеда.
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