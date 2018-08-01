В Мексике потерпел крушение самолет с 101 человеком на борту: Никто не погиб
1 августа 2018 - 10:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, выполнявший рейс AM2431 по маршруту Дуранго - Мехико, потерпел крушение при взлете в аэропорту Гуадалупе Виктория. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба авиакомпании.
По данным министра траспорта Мексики Жерардо Руиса Эспарсы, на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа.
Как сообщил в Twitter губернатор провинции Дуранго Хосе Аиспуро, в результате крушения никто не погиб. По предварительным данным, пострадали 85 человек. Из них, по данным министерства здравоохранения, 18 человек были доставлены в больницу, пишет Deutsche Welle.
Лайнер рухнул при наборе высоты в поле - в непосредственной близости от аэропорта. Причины произошедшего уточняются. Над местом катастрофы поднимаются клубы дыма. В район ЧП выехали пожарные и спасатели.
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