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70% немцев против визита Эрдогана в Германию

70% немцев против визита Эрдогана в Германию
1 августа 2018 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Почти 70 процентов немцев высказались против визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ. Таковы результаты опроса института изучения общественного мнения Civey.

Половина респондентов однозначно против посещения Германии турецким президентом, еще 19% опрошенных скорее не согласны с планируемым государственным визитом. По мнению депутата бундестага от фракции «Союз-90»/«зеленые» Джема Оздемира, Эрдогана недопустимо принимать как главу демократического государства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Die Welt.

Наименьшее одобрение предполагаемый визит получил в малонаселенных районах страны и в сельской местности, где «против» выступили 72.5% опрошенных. В городах, в свою очередь, 32.3% респондентов одобряют вероятное посещение ФРГ Эрдоганом.

В поддержку визита высказались 23,9% участников опроса. При этом лишь 10% респондентов выступили с безусловным одобрением.

Президент Турции планирует посетить Германию в сентябре текущего года с государственным визитом, который предусматривает самый высокий уровень протокола: встречу с воинскими почестями, прием у президента ФРГ и государственный банкет. Кроме того, Эрдоган намерен выступить перед проживающими в Германии турками.

Это будет первый визит турецкого президента в Берлин с тех пор, как он был избран главой государства. «Дата визита еще не согласована», сообщили в канцелярии президента ФРГ.

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