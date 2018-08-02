На границе Сирии и Израиля появился патруль миротворцев ООН
2 августа 2018 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Приостановленная в 2012 году деятельность миротворческих сил ООН на Голанских высотах может быть возобновлена, миротворцы уже совершили первое патрулирование. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350», - заявил Рудской на брифинге, пишет «Интерфакс».
Он напомнил, что работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.
«Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения», - сказал Рудской.
Он подчеркнул, что «в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», которые по мере стабилизации обстановки будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.
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