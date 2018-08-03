Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров (на самом деле, президент РФ Владимир Путин) резко раскритиковал правительство союзной Армении. Гнев министра иностранных дел России вызвало задержание бывшего президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя, а также открытие дел против бывшего министра обороны страны Микаела Арутюняна (он в розыске) и генерал-полковника Юрия Хачатурова, бывшего начальника генерального штаба Армении, ныне генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - спонсируемого Россией военного блока лояльных Кремлю режимов. Об этом говорится в статье российского журналиста Константина Эггерта на сайте Deutche Welle.

«Лавров призвал армянские власти укреплять «национальное единство» и «стабильность». Тот же Лавров не проявлял озабоченности, когда в марте 2008 года верные президенту Кочаряну полиция и военные разогнали митинги протеста оппозиции в Ереване. Они убили нескольких демонстрантов, а несколько видных оппозиционеров получили тюремные сроки. Среди них был и Никол Пашинян. Никаких протестов по поводу преследований оппозиции Кочаряном и Саргсяном ни Кремль, ни Смоленская площадь десять лет назад не выражали»,- говорится в статье.

Отмечается, чтослушания по делам Кочаряна и Хачатурова станут важнейшим экзаменом для армянской демократии со времени обретения независимости в 1991 году.

«Официальная Москва в бешенстве. Во-первых, сам по себе факт судебного преследования ее сателлитов, пусть и бывших, воспринимается как политический вызов доминирующей позиции России в армянской политике. Во-вторых, судебное разбирательство вполне может привести к обсуждению роли Кремля в подавлении протестов 2008 года. Едва ли Кочарян станет молчать. Для него одной из линий защиты очевидно станут ссылки на давление со стороны Путина. В-третьих, антикоррупционная кампания, развернутая кабинетом Никола Пашиняна, все больше беспокоит российское руководство»,- пишет автор статьи.

По его словам, коррупция для Кремля - один из главных методов поддержания влияния на постсоветском пространстве, особенно в том, что еще осталось от Содружества независимых государств.

«Безопасность Армении и судьба Нагорного Карабаха зависят от России. С этим не спорит и Никол Пашинян. Во время визита в Москву он спел хвалебную оду ОДКБ и Таможенному союзу - двум главным проектам Москвы по удержанию в своей орбите постсоветских стран. Однако у армянского премьера свои приоритеты. От него требуют борьбы с коррупцией, возрождения экономики, инвестиций. Мандат доверия, который он получил весной, может очень быстро кончиться»,- считает Эггерт.

По его словам, от Армении Кремлю недостаточно одной внешнеполитической лояльности.

«Ему нужен полный контроль и та специфическая московская «стабильность», которая обеспечивается теневыми договоренностями, преследованием политических оппонентов и трансграничной коррупцией. Нынешнее российское руководство вполне устраивает такая Армения, опирающаяся вдобавок на денежные переводы диаспоры в России»,- говорится в статье.

«Министр иностранных дел России выступает в духе вице-короля Британской Индии, раздраженного «неблагодарностью» осчастливленных правительством Ее Величества «туземцев». Упорное нежелание говорить даже с союзниками уважительным тоном и вникать в хитросплетения местной политики (которая в Армении намного демократичнее и свободнее российской) будет вести официальную Москву к новым поражениям на постсоветском пространстве и, возможно, даже в странах, сегодня считающихся союзниками. Британская Индия, если кто не помнит, закончила свое существование в 1947 году»,- заключает автор.

В последнние дни в армяно-российских отношениях появилась напряженность в связи с задержанием бывшего президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя, также открытием дел против бывшего министра обороны страны Микаела Арутюняна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.По информации источников «Коммерсанта» в госструктурах РФ, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны. Более того, под вопросом оказались и согласованные ранее поставки оружия Армении на $100 млн.