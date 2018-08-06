Замминистра советует избегать въезда в Армению через Верхний Ларс
6 августа 2018 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Верхнем Ларсе снова возникли проблемы с движением транспорта, протяженность очереди с российской стороны достигает 9-10 км. Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра транспорта, связи и ИТ Армении Армен Памбухчян.
Он посоветовал водителям не использовать эту дорогу для грузоперевозок.
«В Ларсе снова проблемы как с российской стороны, так и с грузинской. С российской стороны очередь достигает 9-10 км (5 км из которой занимают грузовики), с грузинской стороны стоят 200 грузовиков (позже скажу, сколько из них армянских). Сейчас ведем работы по скорейшему решению вопроса. Российская сторона обеспечивает 7-полосное движение. Пожалуйста, избегайте приезда в Армению по этой дороге, иначе придется долго стоять в очереди», - говорится в записи.
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