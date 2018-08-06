Парламент Новой Зеландии может признать Геноцид армян
6 августа 2018 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Зеленых» Новой Зеландии призвала парламент приступить к процессу по признанию Геноцида армян 1915 года. Одним из инициаторов данного процесса стал депутат парламента Новой Зеландии от партии «Зеленых» Гарет Хьюг, сообщает общественная телекомпания «TVNZ».
«Мы намерены представить вопрос признания Геноцида армян в парламенте и просим всех депутатов о поддержке. Произошедшее с армянами имеет отношение к истории каждого народа», — отметил Хьюг.
Депутат также подчеркнул, что в вопросе признания Геноцида армян нужно следовать примеру Германии, Нидерландов, Франции и иных стран мира, которые официально признали и осудили трагедию, произошедшую в Османской империи.
Армянский комитет Новой Зеландии в свою очередь планирует организовать показ документального фильма о Геноциде армян «Намерение разрушить» в парламенте страны.
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