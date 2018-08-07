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General Electric потратит около €19 млн на техническое переоснащение Ереванской ТЭЦ

General Electric потратит около €19 млн на техническое переоснащение Ереванской ТЭЦ
7 августа 2018 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания General Electric приступила к реализации проекта по техническому переоснащению Ереванской ТЭЦ, стоимость проекта составляет 18,8 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Реализация программы, нацеленной на повышение эффективности и надежности работы энергоблока, продлится примерно полтора года.

В рамках проекта планируется реконструкция газотурбины, в том числе воздушного компрессора. В результате, ожидается повышение мощности станции с 220 МВт до 227 МВт, снижение удельного расхода топлива с 258,1 гр/кВт.ч до 252,8 гр/кВт.ч, увеличение КПД энергоблока на 1% и полезного отпуска электроэнергии – на 59,5 миллиона кВт.ч.

После технического переоснащения периодичность срока проведения капитального ремонта станции вырастет с четырех до шести лет, что будет способствовать увеличению периода бесперебойной работы энергоблока.

Энергоблок парогазового комбинированного цикла Ереванской ТЭЦ был запущен в коммерческую эксплуатацию в апреля 2010 года. Он был построен при содействии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), который предоставил Армении кредит в размере $247 млн. Установленная мощность энергоблока составляет 243 МВт, тепловая мощность – около 434 ГДж/ч.

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