Пашинян и посол Казахстана обсудили расширение торгово-экономических связей между двумя странами

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер отметил важность дальнейшего развития армяно-казахстанских отношений и выразил уверенность, что активная деятельность посла будет способствовать расширению и углублению двусторонних связей в различных сферах. Пашинян подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Казахстаном сложилась хорошая атмосфера, добавив, что это будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами по разным направлениям.

В свою очередь Уразаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Арменией, в эффективном сотрудничестве как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Собеседники отметили важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами и с удовлетворением отметили, что в первом полугодии 2018 года объемы товарооборота увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пашинян и Уразаев отметили, что существует большой потенциал для стимуляции и развития деловых контактов, и обсудили связанные с возможностями решения логистических проблем вопросы.

Стороны также коснулись вопроса урегулирования карабахского конфликта и отметили важность укрепления мира и стабильности в регионе. Пашинян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений, в том числе, касающиеся деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).