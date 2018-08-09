В пограничных войсках СНБ Армении будут произведены изменения

PanARMENIAN.Net - Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян 8 августа посетил административный комплекс Пограничных войск СНБ РА. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Целью визита было ознакомление на месте с рабочим процессом, обсуждение с руководящим составом выполненной за минувшие 6 месяцев работы. Командир Пограничных войск СНБ Армении, полковник Вагинак Саркисян представил полугодовой отчет и коснулся существующих проблем.

Заслушав отчет и доклады о текущих организационных работах, директор СНБ представил свои замечания и поручил в максимально сжатые сроки осуществить соответствующие доработки.

В ходе посещения были обсуждены также ожидаемые структурные изменения в Пограничных войсках. Ванецян подчеркнул, что эти изменения будут только способствовать повышению эффективности и более скоординированной работе этой уже состоявшейся военной структуры.

Ванецян совершил также экскурсию по комплексу, побывал в автопарке, ознакомился с условиями спорткомплекса и кинологического центра.