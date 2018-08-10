PanARMENIAN.Net - В результате обильных осадков в Кобулети затопило дворы и первые этажи жилых домов. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 30 сообщений. В эти минуты пожарные-спасатели проводят работы по откачиванию воды на улицах Агмашенебели, Сухуми и Тхилаишвили», — заявляют в ведомстве.

В результате обильных осадков с ночи на 10 августа международная дорога, ведущая на территорию Грузии была временно заблокирована. В результате проведенных работ дорога Мцхета - Степанцминда - Ларс днем 10 августа уже открыта для всех видов транспорта.