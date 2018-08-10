Пашинян - Лаврову: В Армении новая ситуация и все должны к ней адаптироваться, в том числе - РФ

PanARMENIAN.Net - В Армении новая ситуация и все должны к ней адаптироваться. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны.

«У нас в стране новая ситуация и все мы должны адаптироваться к ней, в том числе наши российские коллеги. Все в порядке», – отметил Пашинян.

1 августа Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, отметил, что Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении. Но события последних дней «явно нарушают позитивный настрой и идут вразрез с заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам».

Ранее специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 28 июля бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.