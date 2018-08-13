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Путин и Назарбаев назвали «проблемой» ситуацию вокруг Хачатурова в Армении

Путин и Назарбаев назвали «проблемой» ситуацию вокруг Хачатурова в Армении
13 августа 2018 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net -

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о ситуации вокруг генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, в отношении которого в Армении идет следствие.

«Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой», - сказал Назарбаев, пишет ТАСС.

«Что касается более широких отношений в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы», - ответил Путин. «Есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали», - заметил президент РФ.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров является обвиняемым по делу о событиях 1 марта 2008 года – разгона оппозиционного митинга, сопряженного убийством 10 людей, после президентских выборов в Армении.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Назарбаев на встрече с Путиным предложил обсудить тему вокруг генсека ОДКБ
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