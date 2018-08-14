В Армении опровергают информацию о продаже азербайджанских арбузов
14 августа 2018 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Госслужба безопасноти пищевых продуктов Армении опровергает информацию о продаже выращенных в Азербайджане арбузов на рунке страны.
По сообщению пресс-службы ведомства, в страну импортировализ арбузы из России и Грузии.
При этом, из РФ импортировано 1217 тонн, из Грузии – 110 тонн арбузов.
В 2017 году в Армении разразился скандал после того, как на рынках страны появились яблоки с ярлыками «выращено в Азербайджане». Выяснилось, что они были импортированы за взятку чиновникам на таможне.
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