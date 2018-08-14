В Армении опровергают информацию о продаже азербайджанских арбузов

PanARMENIAN.Net - Госслужба безопасноти пищевых продуктов Армении опровергает информацию о продаже выращенных в Азербайджане арбузов на рунке страны.

По сообщению пресс-службы ведомства, в страну импортировализ арбузы из России и Грузии.

При этом, из РФ импортировано 1217 тонн, из Грузии – 110 тонн арбузов.

В 2017 году в Армении разразился скандал после того, как на рынках страны появились яблоки с ярлыками «выращено в Азербайджане». Выяснилось, что они были импортированы за взятку чиновникам на таможне.