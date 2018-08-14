// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении опровергают информацию о продаже азербайджанских арбузов

В Армении опровергают информацию о продаже азербайджанских арбузов
14 августа 2018 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Госслужба безопасноти пищевых продуктов Армении опровергает информацию о продаже выращенных в Азербайджане арбузов на рунке страны.

По сообщению пресс-службы ведомства, в страну импортировализ арбузы из России и Грузии.

При этом, из РФ импортировано 1217 тонн, из Грузии – 110 тонн арбузов.

В 2017 году в Армении разразился скандал после того, как на рынках страны появились яблоки с ярлыками «выращено в Азербайджане». Выяснилось, что они были импортированы за взятку чиновникам на таможне.

 Самое значимое
Комитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налоговКомитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налогов
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 годуАрмения - в топ-25 популярных у российских туристов стран в 2018 году
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
В Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четвертьВ Армении тариф на электроэнергию для необеспеченных семей может снизиться на четверть
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Озеро Севан - в топ-5 популярных у российских туристов курортов стран СНГОзеро Севан - в топ-5 популярных у российских туристов курортов стран СНГ
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Глава Минобороны Армении и посол Сирии обсудили помощь армянской общине со стороны РА
Глава Минздрава Армении: С 1 августа зарплаты около 10.000 медработников повысятся на 15%
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Архив за 14 августа 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Обрушение моста в Генуе: Десятки побибших
Пашинян обещает отправить на «свалку истории» противников революции Армении (видео)
Офис Кочаряна обвинил власти Армении в срыве пресс-конференции экс-президента
Активисты с криками «убийца» сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении