Активисты с криками «убийца» сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении

PanARMENIAN.Net - Пресс-конференция экс-президента Армении Роберта Кочаряна, запланированная на 12:00 по местному времени в ереванской гостинице, «Эребуни», сорвалась не начавшись после того, как группа активистов ворвалась в здание с криками «убийца».

Накануне Апелляционный суд отменил решение об аресте Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя во время кровавых событий в 2008 году (разгона митингов оппозиции, в ходе которого было убито 10 человек). Согласно позиции суда, действия Кочаряна на посту попадают под положение об иммунитете.

Несколько десятков человек прорвались на 9-й этаж гостиницы и, преодолев сопротивление охраны, ворвались в конференц-зал, где должна была состояться встреча Кочаряна с журналистами. Конференция в данный момент пока не начиналась, Кочаряна в зале не было. Активисты скандируют лозунги с требованием посадить Кочаряна.