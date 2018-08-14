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Активисты с криками «убийца» сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении

Активисты с криками «убийца» сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении
14 августа 2018 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-конференция экс-президента Армении Роберта Кочаряна, запланированная на 12:00 по местному времени в ереванской гостинице, «Эребуни», сорвалась не начавшись после того, как группа активистов ворвалась в здание с криками «убийца».

Накануне Апелляционный суд отменил решение об аресте Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя во время кровавых событий в 2008 году (разгона митингов оппозиции, в ходе которого было убито 10 человек). Согласно позиции суда, действия Кочаряна на посту попадают под положение об иммунитете.

Несколько десятков человек прорвались на 9-й этаж гостиницы и, преодолев сопротивление охраны, ворвались в конференц-зал, где должна была состояться встреча Кочаряна с журналистами. Конференция в данный момент пока не начиналась, Кочаряна в зале не было. Активисты скандируют лозунги с требованием посадить Кочаряна.

Ссылки по теме:
http://www.youtube.com/watch?v=NuG17y0kE0E
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