Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
17 августа 2018 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Попытка ВС Азербайджана атаковать позиции Армии обороны НКР не связана с внутриполитической ситуацией в Армении. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.
Инцидент произошел в ночь на 17 августа, перед намеченным властями Армении митингом по случаю 100-дневного премьерства Никола Пашиняна. Диверсионные и наступательные действия после войны 2016 года происходят относительно редко.
«У террористов нет никакой логики: Такие попытки были и, к несчастью, будут всегда»< - сказал он, подчеркнув, что подобные попытки будут всегда.
В атаке на позиции в северном направлении участвовало 15 челове,. Армянская сторона потерь не понесла.
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