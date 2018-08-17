Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении

PanARMENIAN.Net - Попытка ВС Азербайджана атаковать позиции Армии обороны НКР не связана с внутриполитической ситуацией в Армении. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа, перед намеченным властями Армении митингом по случаю 100-дневного премьерства Никола Пашиняна. Диверсионные и наступательные действия после войны 2016 года происходят относительно редко.

«У террористов нет никакой логики: Такие попытки были и, к несчастью, будут всегда»< - сказал он, подчеркнув, что подобные попытки будут всегда.

В атаке на позиции в северном направлении участвовало 15 челове,. Армянская сторона потерь не понесла.