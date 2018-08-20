В Армении голосование за взятку станет уголовным преступлением
20 августа 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Продажа голоса в ходе выборов в Армении станет уголовно наказуемым преступлением. Черновик соответствующих изменений в УК размещен на едином портале размещения проектов юридических актов.
За продажу голоса полагается тюремное заключение сроком в 1-3 года или штраф 500-700 тыс. драм ($1020-$1460 по текущему курсу).
Предвыборные взятки в Армении, согласно неофициальным данным, колеблются в пределе 5-30 тыс драм ($12-$62). Пришедшая к власти в Армении оппозиция годами обвиняла предыдущие власти в массовых фальсикифациях выборов с исползованием подкупа избирателей.
Избиратель может избежать уголовной ответственности, если в течение пяти дней после подкупа сообщит об этом правоохранителям.
Дача взятки избирателю будет караться штрафом в 3-4 млн драм ($6250-$8350) или заключением на 3-5 лет.
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