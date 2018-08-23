В Армении наблюдается рост заболеваемости коклюшем: Одна из причин - отказ от прививок

PanARMENIAN.Net - В Армении наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.

Коклюшу свойственно циклическое повторение раз в 3-4 года. В последний раз активность болезни была отмечена в 2013-2014 годах. Периодическая активизация обусловлена поздним вовлечением в процесс вакцинации, отказом от прививок, наличием лиц, прошедших неполную вакцинацию, а также активным перемещением населения.

В январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество случаев заболевания коклюшем в Армении выросло в 3 раза: было зарегистрировано 118 случаев. 81% заболевших – люди, не получившие прививку или прошедшие не полную вакцинацию.

В текущем году в 65-ти из зарегистрированных случаев коклюш был диагностирован у детей в возрасте до года. В 2018 году был зафиксирован случай смерти двухмесячного ребенка из-за коклюша.

Министерство здравоохранения в очередной раз подчеркивает, что единственным безопасным и эффективным методом предотвращения коклюша является вакцинация.

Коклюш – острое инфекционное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным спазматическим кашлем. Коклюшу свойственны такие осложнения, как воспаление легких, бронхит, энцефалит, которые могут стать причиной инвалидности ребенка. Коклюш особенно тяжело переносят дети до 1 года. У них кашель может привести к остановке дыхания.