Генсек Франкофонии прибудет в Армению с официальным визитом
28 августа 2018 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь Международной организации франкофонии Микаэль Жан прибудет в Армению с официальным визитом 10-14 сентября. Об этом сообщила и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян на пресс-конференции 28 августа.
«В рамках визита она примет участие в Ереване в 11-м заседании неправительственных организаций франкофонии», - отметила Нагдалян, пишет Aysor.am.
17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.
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