В Армении совершено вооруженное нападение на дом экс-главы Кассационного суда: Он госпитализирован
29 августа 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 августа примерно в 22:00 по Еревану трое вооруженных людей в масках проникли на территорию особняка, принадлежащего экс-председателю Кассационного суда Армении Арману Мкртумяну в Дзорахпюре. В этот момент в доме находились Арман Мкртумян и члены его семьи.
Заметив посредством камер видеонаблюдения проникших на территорию лиц, Мкртумян и его сын вышли во двор. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.
По предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь из автоматов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Арман Мкртумян госпитализирован, его перевели в медцентр Григор Лусаворич, пишет Aysor.am.
В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, а также незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.
Полиция Армении представила некоторые подробности касательно вооруженного нападения.
Согласно информации, около 23:00 28 августа Гор М. представил в отделение Полиции Котайкской области РА заявление о том, что в тот же день около 22:00 в принадлежащий ему особняк в Дзорахпюре проникли трое вооруженных людей в масках. Гор М. и его отец оказали сопротивление.
Гору М. из принадлежащего ему газового пистолета системы «Вальтер» удалось нейтрализовать одного из нападавших, вооруженного автоматом. Двое других скрылись.
Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день, в 22:00 житель Гюмри Г.Р. (1976 г.р.) и не установленные пока двое других лиц, вооруженные автоматами, проникли в указанный особняк. Получив отпор, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, после чего скрылись.
Во дворе дома обнаружены 16 гильз калибра 7,62 мм, автомат «АКМ», спортивная сумка с липкой лентой и ломом. Г.Р. задержан.
Приняты меры для обнаружения двух других участников нападения.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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