Журналисты из стран СНГ и представители компании Softline посетили Америабанк

PanARMENIAN.Net - 29 августа в Америабанке состоялась встреча группы журналистов из стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, Грузия, Узбекистан) и представителей компании Softline. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Журналисты ознакомились с техническими возможностями центра обработки данных Америабанка, а также с историей и деятельностью банка во время пресс-тура по головному офису и бизнес-центру «Камар». Журналистам рассказали, что в связи с переездом в новое здание банку требовалось создать технологичный масштабируемый центр обработки данных, соответствующий высоким требованиям безопасности и отказоустойчивости и обеспечивающий быструю и надежную работу всех сервисов.

По результатам конкурса, в качестве партнера проекта была выбрана компания Softline, обладающая всеми необходимыми компетенциями и опытом построения подобных объектов. Softline спроектировал инженерные системы будущего ЦОД-а и реализовал весь комплекс строительных и монтажных работ.

Первый этап – проектирование – был выполнен инженерами Softline в кратчайшие сроки, и после согласования всех технических решений с заказчиком компания приступила к строительству, которое было завершено в декабре 2017 года. В новом здании банка установлены и смонтированы все необходимые инженерные системы, соответствующие европейским стандартам ISO в области пожарной безопасности и требованиям к уровню надежности Tier3.

«Мы давно сотрудничаем с Америабанком по разным направлениям, и для нас большая честь и ответственность реализовать такой масштабный и технологичный проект в Армении. Благодаря опыту совместной работы специалистов Softline и Америабанка, проект был реализован в заданные сроки на высоком профессиональном уровне», – рассказала директор по продажам Softline Армения Карине Егоян.

По результатам проекта в активах Америабанкa появился масштабируемый и технологически оснащенный ЦОД, который сможет обеспечить устойчивую и эффективную работу всех служб банка.

«Наши ожидания оправдались – новая инженерная инфраструктура центра обработки данных Америабанкa полностью отвечает текущим требованиям и рассчитана на долгосрочное развитие, имея необходимый резерв. Специалисты Softline продемонстрировали высокий профессиональный уровень знаний и умений, способность реализовывать проекты высокого уровня сложности»,– отметил руководитель Управления ИТ и автоматизации Америабанка Шаварш Восканян.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям – активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал по результатам первого полугодия 2018 года. Банк неоднократно удостаивался наград, присуждаемых финансовым институтам такими всемирно известными международными периодическими изданиями, как Euromoney, Global Finance, The Banker.