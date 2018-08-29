Армения ввела временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России
29 августа 2018 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении введен временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России. Власти Армении ввели запрет на ввоз свинины с целю не допустить проникновения на свою территорию африканской чумы, сообщаетГосударственная служба безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.
Помимо свинины с 28 августа также был приостановлен ввоз живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, готовой продукции, содержащей свинину, рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, пищевых добавок и трофеев.
Временный запрет на импорт коснулся также мяса птицы, яиц, пуха, перьев и кормов. Это связано с опасностью распространения птичьего гриппа.
Принимая решение, Ереван основывался на данных Всемирной организации по охране здоровья животных.
Основным поставщиком свинины для Армении является Бразилия. Птицу страна получает, в основном, из США, России и Украины.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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