Находившийся более года в турецкой тюрьме немецкий журналист потребует €135.000 за свой арест
30 августа 2018 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий журналист Дениз Юджел, находившийся более года в тюрьме в Турции, будет требовать возмещения ущерба от турецких властей. Об этом сообщило немецкое отделение международной правозащитной организации «Репортеры без границ».
Юджел обвиняет Турцию в незаконном заключении его под стражу, размер положенной ему компенсации он оценивает в миллион турецких лир (около 135 тысяч евро), пишет Deutsche Welle.
Журналист газеты Die Welt Дениз Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля 2017 года для допроса, после чего был взят под стражу. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив его в «пропаганде терроризма» и «разжигании межнациональной ненависти». Юджела освободили в феврале 2018 года, тогда же он получил уже статус обвиняемого по этим двум статьям. Судебный процесс по его делу продолжается.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
СК РА: Серж Саргсян фигурирует в уголовном деле о лишении имущества армянского бизнесмена из РФ Уголовное дело по факту хищения акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед» было возбуждено еще 27 июля 2009 года
«Яндекс» удалил ссылки на пиратский контент из-за угрозы блокировки Из сервиса «Яндекс.Видео» исчез контент, принадлежащий телеканалам «Газпром-медиа»
Серена и Винус Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open Шестикратная победительница этого турнира Серена (17-й номер посева) во втором круге оказалась сильнее немки Карины Виттхефт
МИД РФ: Карабахский вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования «И все это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов нужно рассматривать подобные заявления», — сказала Захарова