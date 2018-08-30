Находившийся более года в турецкой тюрьме немецкий журналист потребует €135.000 за свой арест

PanARMENIAN.Net - Немецкий журналист Дениз Юджел, находившийся более года в тюрьме в Турции, будет требовать возмещения ущерба от турецких властей. Об этом сообщило немецкое отделение международной правозащитной организации «Репортеры без границ».

Юджел обвиняет Турцию в незаконном заключении его под стражу, размер положенной ему компенсации он оценивает в миллион турецких лир (около 135 тысяч евро), пишет Deutsche Welle.

Журналист газеты Die Welt Дениз Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля 2017 года для допроса, после чего был взят под стражу. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив его в «пропаганде терроризма» и «разжигании межнациональной ненависти». Юджела освободили в феврале 2018 года, тогда же он получил уже статус обвиняемого по этим двум статьям. Судебный процесс по его делу продолжается.