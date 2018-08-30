Бизнесмен Самвел Карапетян вошел в рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
30 августа 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент и основатель группы компаний «Ташир», бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян вошел в рейтинг 100 самых влиятельных россиян, впервые составленный российским изданием Forbes.
Карапетян занял в рейтинге 95-е место.
Список возглавил президент России Владимир Путин. Он получил первую строчку «автоматически», так как занимает второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
В список самых влиятельных россиян вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики. При составлении рейтинга Forbes учитывал такие параметры как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту.
Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России».
Ранее российское издание Forbes опубликовало рейтинг «Короли российской недвижимости 2018». В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Его компания заняла в рейтинге третье место после «Киевской площади» Зараха Илиева и и Года Нисанова и «ИКЕА Мос» Ингвара Кампрада.
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