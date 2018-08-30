МИД РФ: Карабахский вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования
30 августа 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабахский вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности Берлина способствовать урегулированию карабахского конфликта.
«И все это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов нужно рассматривать подобные заявления», — сказала Захарова.
24 августа в ходе пресс-конференции в Ереване Меркель рассказала, что обсуждала карабахский вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. «Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом», - отметила она.
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