МИД РФ: Карабахский вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования

PanARMENIAN.Net - Карабахский вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности Берлина способствовать урегулированию карабахского конфликта.

«И все это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов нужно рассматривать подобные заявления», — сказала Захарова.

24 августа в ходе пресс-конференции в Ереване Меркель рассказала, что обсуждала карабахский вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. «Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом», - отметила она.