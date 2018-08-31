Трамп: Я очень разочарован в Эрдогане
31 августа 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане из-за отказа Анкары освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
«Я очень разочарован в нем. Еще отыграюсь, посмотрим, как все сложится», — сказал он. Изначально Трамп вообще не хотел комментировать американо-турецкие отношения, заявив, что для него это болезненный вопрос, пишет РИА Новости.
Анкара обвиняет Брансона в шпионаже и подготовке госпереворота. Пастор находится под домашним арестом. Вашингтон потребовал его выдачи, но получил отказ, после чего ввел пошлины на турецкие сталь и алюминий. Кроме того, США ввели санкции в отношении турецких министров внутренних дел и юстиции. В ответ Турция повысила сборы за ввоз американских товаров, в том числе алкоголя, косметики и табака.
В Вашингтоне считают, что пастор арестован в отместку за нежелание США выдать Турции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена — организатора, по версии Анкары, попытки переворота.
15 августа вице-президент США Майкл Пенс посоветовал турецким властям «прекратить испытывать терпение Трампа». Он отметил, что американская сторона будет твердо стоять на своем до тех пор, как пастор Брансон не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США.
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