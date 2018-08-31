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Источник: РФ не выдаст Армении экс-министра обороны РА Микаела Арутюняна

Источник: РФ не выдаст Армении экс-министра обороны РА Микаела Арутюняна
31 августа 2018 - 13:39 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москву поступил официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ, и в настоящее время находится в стадии рассмотрения», - сказал собеседник агентства.

«Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт», - заявил источник, напомнив, что по Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Источник не стал раскрывать детали переписки компетентных органов РФ и Армении, сказав лишь, что запрос поступил по линии НЦБ Интерпола в России.

Ранее в августе начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщил, что Арутюнян находится в межгосударственном розыске. «Пока что мы не видим нужды объявить его в международный розыск. Его местонахождение по-прежнему неизвестно», - сказал он 21 августа журналистам.

По его словам, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон, племянница Ани Саргсян и Арутюнян были объявлены в межгосударственный розыск стран СНГ еще в июле. Супруга экс-главы минобороны Армении со своей стороны сообщала журналистам, что Арутюнян находится в Москве. По сведениям СМИ Армении, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян обвиняется в нарушении конституции и попытке свержения конституционного строя во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян.

Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В рамках этого дела обвинения были предъявлены Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян был объявлен в розыск внутри страны, Кочарян был арестован. Защита последнего обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции в связи с неприкосновенностью бывшего президента.

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